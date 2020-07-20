Мосгорсуд отменил домашний арест экс-помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление об избрании домашнего ареста бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора Дмитрию Натарову, обвиняемому во взяточничестве и развращении девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд отменил постановление о назначении домашнего ареста Натарову и отправил материалы на новое судебное рассмотрение в Пресненский районный суд Москвы", - сказал собеседник агентства. Заседание прошло в закрытом режиме.

Пресненский суд Москвы в конце июня отправил Натарова под домашний арест до 25 августа по уголовному делу о педофилии.