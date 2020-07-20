{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгорсуд отменил домашний арест экс-помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову

Его обвиняют во взяточничестве и педофилии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление об избрании домашнего ареста бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора Дмитрию Натарову, обвиняемому во взяточничестве и развращении девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд отменил постановление о назначении домашнего ареста Натарову и отправил материалы на новое судебное рассмотрение в Пресненский районный суд Москвы", - сказал собеседник агентства. Заседание прошло в закрытом режиме.

Пресненский суд Москвы в конце июня отправил Натарова под домашний арест до 25 августа по уголовному делу о педофилии.

Теги
Россия
СК предъявил новое обвинение в попытке взятки в 100 млн рублей генералу Мельникову
Читать полностью