СК выяснил, как Фургал ушел от уголовного преследования по делу об организации убийств

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств в 2004-2005 годах, в тот период оказывал влияние на высокопоставленных милиционеров, что позволило ему уйти от уголовного преследования после убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, СК восстановил обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году.

"Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори в качестве подозреваемых задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя", - сообщила она.

Но спустя двое суток оба были отпущены, а уголовное преследование было прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств. "Собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности", - сказала Петренко.

Кроме того, в СК считают, что Фургал оказывал давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. "При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка. Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Евгения Зори не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова", - сообщила представитель СК.

В связи с этим Следственный комитет РФ намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования Фургала и Мистрюкова в 2004 году.