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СК предъявил новое обвинение в попытке взятки в 100 млн рублей генералу Мельникову

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России утяжелил обвинение бывшему первому замначальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову, арестованному по делу о мошенничестве на 100 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, СК добавил генералу обвинение в попытке получения взятки на ту же сумму, что и в обвинении в мошенничестве.

"Следователи дополнительно к 159 УК РФ ("Мошенничество") вменили генералу Мельникову [обвинение по] ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (попытка в получении взятки в особо крупном размере), сумма [взятки] составляет 100 млн рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, остальным фигурантам дела следствие добавило аналогичное обвинение.

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