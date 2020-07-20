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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

Технические работы в лаборатории транслируются в прямом эфире

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Лаборатория французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) приступила к технической работе по расшифровке бортовых регистраторов со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета. Об этом говорится в сообщении организации, распространенном в понедельник в Twitter.

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"Технические работы в нашей лаборатории снимаются и записываются несколькими камерами, - отмечается в коммюнике. - Видео транслируется в прямом эфире в отдельное помещение, в котором присутствуют заинтересованные стороны".

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана.

Теги
УкраинаИранФранцияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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