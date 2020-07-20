В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тело младенца обнаружили около гидротехнического шлюза в Москве-реке в Лыткарино. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.

В связи с инцидентом начата доследственная проверка. Сейчас устанавливается личность матери ребенка. Осмотрено место происшествия, опрошены работники гидроузла, назначена судмедэкспертиза.