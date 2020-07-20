Режим ЧС ввели в Первомайском районе Оренбуржья из-за лесного пожара

ТАСС, 20 июля. Власти Первомайского района Оренбургской области ввели режим ЧС из-за возникшего лесного пожара, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Постановлением администрации Первомайского района от 20 июля 2020 года на территории муниципального образования Первомайский район введен режим ЧС", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, на территории района происходит горение сухой травы, а также лесного массива на общей площади около 150 га. В настоящее время произведен один сброс воды самолетом Ил-76 Министерства обороны РФ.

Как сообщал ранее ТАСС, по распоряжению губернатора Оренбургской области создали региональный оперативный штаб по тушению пожара. На месте работают специалисты Центра пожаротушения и охраны лесов, пожарные части Бузулукская, Курманаевская и Сорочинская. К ликвидации пожара подключили самолет Ил-76, всего в тушении задействованы 84 человека и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России 51 человек, 18 единиц техники, 1 квадроцикл. Угрозы населенным пунктам нет.

В понедельник днем в Оренбургской области температура воздуха составила 30-32 градуса по Цельсию. Аномально жаркая погода наблюдается в регионе третью неделю подряд и сохранится, по данным Приволжского УГМС, до 22 июля. Среднесуточные температуры местами превышают климатическую норму на девять и более градусов. При этом в большинстве районов региона наблюдается чрезвычайная пожарная опасность.