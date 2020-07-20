Фигурантка дела "Нового Величия" подала иск на 5 млн рублей за содержание в СИЗО

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Обвиняемая по делу "Нового Величия" Анна Павликова подала иск к РФ на 5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Ольга Карлова.

"Незаконность ареста моей подзащитной была признана Верховным судом РФ, а впоследствии - Московским городским судом. Она была несовершеннолетней на момент заключения, у нее была масса хронических заболеваний, очень серьезных. А после СИЗО многие из них ухудшились. Допустим, был первой степени пролапс центрального клапана, а теперь второй. Мы требуем с РФ в лице Минфина 5 млн рублей",- сказала Карлова, отметив, что иск уже зарегистрирован Кунцевским судом Москвы.

Павликова находилась в СИЗО с марта по август 2018 года, затем суд перевел ее под домашний арест.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (объявлен в международный розыск и арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство). Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде, и вернули уголовное дело на новое рассмотрение.

Помимо него, в марте 2019 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение еще один фигурант дела Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".