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СМИ: американский самолет совершил жесткую посадку в Боготе

По предварительным данным, никто не пострадал

БОГОТА, 20 июля. /ТАСС/. Двухмоторный самолет, принадлежащий Управлению по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США, совершил жесткую посадку в аэропорту столицы Колумбии. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в столичном аэропорту "Эль-Дорадо". После взлета пилот двухмоторного самолета сообщил о том, что произошел отказ шасси. Некоторое время воздушное судно вырабатывало топливо рядом с Боготой. Коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет закружило, развернув на 180 градусов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Власти начали расследование.

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