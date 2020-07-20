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СМИ: в Южной Корее семь человек пострадали в результате утечки химикатов возле завода

Власти провинции Кёнсан-Пукто рекомендовали местным жителям закрыть окна и не выходить на улицу, передает агентство Yonhap

ТАСС, 20 июля. По меньшей мере семь человек пострадали в результате утечки ядовитого вещества, трихлорсилана, неподалеку от завода, расположенного в городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) в Южной Корее. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

По их сведениям, утечка ядовитого вещества произошла в 01:47 вторника по местному времени (19:47 понедельника мск) в районе завода, принадлежащего производителю полупроводников KEC. Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

Власти провинции Кёнсан-Пукто оповестили граждан об утечке с помощью sms-сообщений и рекомендовали им закрыть окна и не выходить на улицу. На месте происшествия работают пожарные и местные власти, которые пытаются не допустить распространения ядовитых паров на большую территорию, а также выясняют масштабы случившегося. Полиция планирует допросить представителей завода после того, как опасность для здоровья окружающих будет устранена.

Пары трихлорсилана при вдыхании могут вызывать проблемы с дыханием, головные боли и головокружение, указывает агентство. При более продолжительном воздействии у пострадавших наблюдается рвота и пониженное давление.

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