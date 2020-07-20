Во Франции пять детей погибли в автокатастрофе

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Пять детей в возрасте от трех до 14 лет погибли в автокатастрофе во французском департаменте Дром, четыре человека получили тяжелые травмы. Об этом в понедельник сообщила газета Le Dauphine.

Согласно предварительной информации, у автомобиля марки Renault, следующего по трассе А7, отказали тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением. Машина вылетела за пределы дорожного полотна, перевернулась и загорелась.

В автомобиле, рассчитанном на семь пассажиров, находились девять человек. Они возвращались домой после каникул на юге Франции.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил соболезнования родным погибших. "Мы думаем сейчас о пострадавших, которые борются за жизнь, - написал он в своем Twitter. - Благодарю полицию и спасателей за оперативные действия".