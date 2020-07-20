Анализ данных "черных ящиков" сбитого в Иране Boeing начнется 21 июля

ОТТАВА, 20 июля. /ТАСС/. Анализ данных с бортового самописца сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737 начнется 21 июля. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter Министерства иностранных дел Канады.

"Канада приветствует извлечение данных [с бортовых самописцев] рейса PS752 во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA)", - указывается в заявлении канадского внешнеполитического ведомства. - Их анализ начнется завтра". "Мы призываем Иран к полномасштабному, прозрачному и независимому расследованию, - подчеркнули в министерстве. - Канада продолжает считать Иран ответственным за эту трагедию".

Ранее глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил в Twitter, что переговорил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, поблагодарив Париж за сотрудничество и поддержку в извлечении и анализе данных бортовых самописцев Boeing. Телекомпания CBC сообщила в понедельник со ссылкой на главу Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс о том, что специалисты в сфере авиационной безопасности смогли извлечь данные с бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского лайнера. Иран доставил их во Францию ранее 20 июля. Группа специалистов Совета по безопасности на транспорте Канады была направлена для помощи в их расшифровке.