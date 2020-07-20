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В Москве мужчина изрезал лезвием лицо охраннику магазина и скрылся

Инцидент произошел в магазине на улице Ключевой. Полиция ведет розыск злоумышленника

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, который в ходе конфликта с охранником магазина в столице ударил его по лицу лезвием. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве в понедельник.

"19 июля в 18:30 поступило сообщение, что в магазине по адресу: улица Ключевая, 8 покупатель после словесного конфликта с охранником порезал ему лицо лезвием. Злоумышленник скрылся, проводится проверка, ведется розыск. Пострадавшему 1958 года рождения госпитализация не понадобилась", - рассказали в пресс-службе.

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