В Москве мужчина изрезал лезвием лицо охраннику магазина и скрылся

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, который в ходе конфликта с охранником магазина в столице ударил его по лицу лезвием. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве в понедельник.

"19 июля в 18:30 поступило сообщение, что в магазине по адресу: улица Ключевая, 8 покупатель после словесного конфликта с охранником порезал ему лицо лезвием. Злоумышленник скрылся, проводится проверка, ведется розыск. Пострадавшему 1958 года рождения госпитализация не понадобилась", - рассказали в пресс-службе.