Пожар в Первомайском районе Оренбуржья локализовали

ТАСС, 20 июля. Пожар, возникший на территории Первомайского района Оренбургской области, локализовали на площади около 150 га, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время пожар локализован на общей площади порядка 150 га", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что к тушению привлекли самолет Ил-76 Минобороны РФ, который совершил один сброс воды. Угроза распространения пожара на населенные пункты отсутствует.

Как сообщал ТАСС, в понедельник в Первомайском районе произошло возгорание сухой травы и лесного массива. По распоряжению губернатора области создали оперативный штаб по тушению. На месте работают специалисты Центра пожаротушения и охраны лесов, пожарные части Бузулукская, Курманаевская и Сорочинская. В районе ввели режим ЧС.

В понедельник днем в Оренбургской области температура воздуха составила 30-32 градуса. Аномально жаркая погода наблюдается в регионе третью неделю подряд и сохранится, по данным Приволжского УГМС, до 22 июля.