Суд расследует смерть мужчины после задержания в Бельгии

ТАСС, 21 июля. Суд расследует смерть 29-летнего мужчины после задержания полицией в бельгийском Антверпене. Об этом сообщила в понедельник полиция города.

"В настоящее время проводится судебное расследование причин смерти мужчины. Пострадавший умер не на улице, а был доставлен в больницу в критическом состоянии", - говорится в публикации правоохранителей в Twitter.

По данным телеканала RTBF, 19 июля сотрудники полиции задержали мужчину алжирского происхождения в одном из кафе, недалеко от центрального вокзала. "Он нападал на людей, бросал мебель, после чего упал на землю", - приводит телеканал заявление представителя полиции. Он также добавил, что свидетели инцидента сообщили, что мужчина мог "находиться под воздействием [запрещенных веществ]". Вскоре после того как полицейские надели на него наручники, мужчина потерял сознание и был доставлен в больницу в критическом состоянии, где скончался.