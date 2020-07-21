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В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

В поисковой операции задействовали вертолет Ми-8 и самолет Ан-24

ТАСС, 21 июля. Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.

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В 20:21 мск воскресенья поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании "Феникс". По предварительной информации, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

"В настоящий момент в возобновившейся поисковой операции пропавшего самолета задействованы два воздушных судна - вертолет Ми-8 и самолет Ан-24. В понедельник было обследовано около 1 800 квадратных километров, поисковая операция результатов не дала", - уточнил собеседник агентства.

Бурятская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пропажей самолета Ан-2 авиакомпании "Феникс".

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