На Камчатке завершили активную фазу поиска членов экипажа перевернувшегося катера

14 июня перевернулся маломерный катер компании ООО "Увгил", четыре человека, которые были на борту, пропали без вести. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил МЧС России организовать поиски моряков, задействовать для этого все имеющиеся средства. В операции были задействованы 218 человек и 60 единиц различной техники.

"Поиски экипажа перевернувшегося в акватории Авачинского залива плашкоута продолжатся в режиме попутного поиска морскими судами. За 38 дней спасателями обследовано более 2,8 километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы. Кроме того, в один их дней к работам был привлечен вертолет. До настоящего времени поиски пропавших граждан результатов не дали, в связи с чем было принято решение о переводе активной фазы поисков в попутную", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе поисковых работ удалось обнаружить остатки плашкоута, документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточненной информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. Спасателями были найдены куртки, сумка, кресло и спасательный жилет - все обнаруженные вещи переданы следственным органам.

Авачинская бухта - крупная бухта Тихого океана восточного побережья Камчатки.