Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки. Женщину госпитализировали, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД России.

"Установлено, что 63-летний пенсионер распивал спиртное у себя дома, в какой-то момент он достал из сейфа ружье и произвел несколько выстрелов в воздух в направлении участка соседей. В результате огнестрельное ранение получила 45-летняя женщина, живущая по соседству. Пострадавшая госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.

Мужчина после инцидента скрылся, но полицейские нашли и задержали его в этот же день. Установлено, что ружье было зарегистрировано. Между соседями давно сложились конфликтные отношения. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия, предмета, используемого в качестве оружия").