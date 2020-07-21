Один человек погиб и один пострадал после вечеринки экстремалов-альпинистов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в результате падения с 45-метровой скалы на юге Приморья. Участники спортивной команды по альпинизму собрались для празднования восьмилетия организации, сообщается во вторник на официальной странице в Instagram администрации Хасанского района, где произошел инцидент.

"На мысе Парящей Черепахи собралось около 200 экстремалов со всего края. Ночью два участника вечеринки сорвались со скалы. Для одного из них падение оказалось смертельным. О трагедии стало известно лишь утром, когда кто-то из участников вечеринки увидел с высоты обрыва распростертое на каменном берегу бухты тело", - говорится в сообщении.

О происшествии сообщили в полицию, проводится расследование, устанавливаются обстоятельства. По данным администрации, вечеринку организовали в честь восьмилетия спортивной команды "ДропРоуп". О встречах и прыжках участники договариваются в социальных сетях.

Высота каменной стены, где произошла трагедия, составляет 45-50 м. Спуститься с нее можно только при помощи альпинистского снаряжения.