Источник: в отношении начальника уголовного розыска в Батайске возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Батайску Ростовской области. Как сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных структурах региона, решается вопрос о задержании полицейского.

В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Шахты. По версии следствия, в конце мая сотрудник полиции получил от мужчины, находящегося в федеральном розыске, 80 тыс. рублей за решение вопроса об избрании в отношении него меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. При этом принятие такого решения не входит в должностные обязанности начальника отдела уголовного розыска. Полицейского подозревают в мошенничестве.