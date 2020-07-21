Полиция задержала ранившего двух человек на северо-западе Москвы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из огнестрельного оружия на улице Исаковского в столичном районе Строгино. Им оказался курьер службы доставки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что на улице Исаковского минувшей ночью произошла стрельба, в ходе которой двое получили ранения. "Установлено, что между двумя молодыми людьми, их знакомым и незнакомыми гражданами, один из которых работает курьером службы доставки, произошел конфликт, переросший в драку. После этого курьер из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в сторону троих молодых людей и скрылся", - рассказали в пресс-службе, добавив, что стрелок задержан в своем доме при поддержке спецназа.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия.