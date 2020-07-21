В Петербурге проходят обыски в доме "Сайентологической церкви"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в многоквартирном жилом коттедже в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела против компании "Союз долевого строительства", подконтрольной "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга". Там также обнаружили активных членов культа, сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах.

"Проводящиеся в данный момент обыски связаны с уголовным делом по "Союзу долевого строительства", в данном коттедже обнаружены документы, относящиеся к деятельности этой компании, а также большое количество экстремистской литературы по сайентологии", - сказал собеседник агентства.

Земельный участок в поселке Старо-Паново в Санкт-Петербурге, на котором находится многоквартирный коттедж, подходит для индивидуального жилого строительства, а постройка многоквартирного жилого дома на нем запрещена. По данным собеседника агентства, семьи, проживающие в квартирах дома, не имеют регистрации и правоустанавливающих документов, а также являются активными членами "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга".

Строительством коттеджа площадью 1,2 тыс. кв. м занималось Потребительское общество развития производства "Свой дом", ликвидированное в 2015 году. Компания подчинялась "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга", ее учредителем являлся активный адепт сайентологического культа Ярослав Ювакаев, который также был соучредителем "Союза долевого строительства", добавил источник ТАСС. Организация занималась строительством жилых комплексов "Румболово-сити" и "Молодежный квартал" на территории Ленинградской области, но не завершила работы. В отношении руководителей компании возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сайентология - религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть сайентологических материалов признали экстремистской и занесли в соответствующий федеральный список. Их производство и хранение в целях массового распространения на территории РФ является незаконным.