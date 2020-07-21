Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Женщина, находившаяся за рулем автобуса, наехавшего на остановку на юго-востоке Москвы, задержана. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Водитель 1974 года рождения задержана", - сказали в пресс-службе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

По данным столичной полиции, 20 июля в 07:51 на улице Краснодонской в районе дома 13, корпус 2а, водитель маршрутного автобуса ЛиАЗ не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал.