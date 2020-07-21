Приговор осужденного за госизмену начальника центра ЦНИИМаш Ковалева вступил в силу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Начальник центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене и осужденный на семь лет колонии, не стал обжаловать приговор. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского областного суда, приговор вступил в силу.

"Ковалев не обжаловал. Приговор вступил в силу", - сказал собеседник агентства.

Мособлсуд 22 июня признал Ковалева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело Ковалева было ранее соединено в одно производство с делом его учителя - сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева, так же обвиняемого в госизмене. Однако позднее оно было выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд. Дело было рассмотрено в закрытом режиме в связи с наличием в нем секретных материалов, а также в особом порядке в связи с полным признанием Ковалевым вины.