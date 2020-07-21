В Башкирии пропала 10-летняя девочка

ТАСС, 21 июля. Следователи Башкирии возбудили уголовное дело после пропажи десятилетней девочки, которую ищут с 19 июля в Нуримановском районе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

"Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшей без вести десятилетней девочки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что утром 19 июля девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к реке Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра. После этого девочка пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала искать ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы.

Сейчас девочку ищут следователи, полицейские, сотрудники МЧС и Госкомитета по ЧС и волонтеры. Исследуется территория деревни, водоем, а также прибрежная территория.

"Следователи допрашивают членов семьи девочки, изучают жилищно-бытовые условия ее проживания, устанавливают все обстоятельства исчезновения девочки, а также причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики", - добавили в СК.