В Красноярском крае начали проверку после посадки самолета на автодорогу

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку аварийной посадки самолета на автодорогу в Ермаковском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

Накануне вечером легкомоторный самолет Cessna, осуществлявший мониторинг лесопожарной обстановки в районе, аварийно сел на 11-м километре автодороги Ермаковское - Семенникова. На борту находились два человека, никто не пострадал. Причиной посадки стал сбой в работе двигателя.