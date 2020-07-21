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В Красноярском крае начали проверку после посадки самолета на автодорогу

Причиной посадки стал сбой в работе двигателя

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку аварийной посадки самолета на автодорогу в Ермаковском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

Накануне вечером легкомоторный самолет Cessna, осуществлявший мониторинг лесопожарной обстановки в районе, аварийно сел на 11-м километре автодороги Ермаковское - Семенникова. На борту находились два человека, никто не пострадал. Причиной посадки стал сбой в работе двигателя.

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