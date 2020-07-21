Защита экс-совладельца компании "Росгосстрах" Хачатурова обжаловала приговор

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Защита бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, осужденного на 8 лет колонии в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации более 6 млрд рублей, а также присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мария Благоволина.

"Жалобу подали. Просим отменить приговор", - сказала защитник.

Ранее адвокат Александр Гофштейн заявил ТАСС, что "подобные приговоры отравляют деловой климат и инвестиционную привлекательность России".

14 июля Дорогомиловский суд Москвы признал Хачатурова виновным в особо крупной растрате, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, по совокупности преступлений назначив ему 8 лет лишения свободы. Вторая фигурантка дела - экс-акционер Росгосстрахбанка Надежда Клепальская - приговорена к 6 годам колонии общего режима за пособничество в растрате, мошенничество и легализацию денежных средств в особо крупном размере.