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Троллейбусный парк в Астрахани мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем

Виновника ЧП пока установить не удалось

АСТРАХАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Пожар в муниципальном автобусно-троллейбусном предприятии Астрахани, где в воскресенье сгорели два неэксплуатируемых здания на площади 600 кв. м, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Личность человека, из-за которого случилось происшествие, не установлена, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону во вторник.

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"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС руководитель пресс-службы администрации Астрахани Владислав Зубанов, будет проведена техническая экспертиза и определена возможность дальнейшего использования зданий.

"Дополнительно сообщаю, что сторож предприятия делал обход территории в 10:00 (пожар начался в 11:00 - 10:00 мск), признаки возгорания кровли отсутствовали", - добавил Зубанов.

19 июля региональное управление МЧС сообщало о том, что на территории троллейбусного парка загорелись два неэксплуатируемых здания, площадь возгорания составила 500 кв. м, позже она увеличилась до 600 кв. м. На месте работали 73 человека личного состава и 23 единицы техники, пострадавших нет.

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