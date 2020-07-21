В Москве следователи задержали серийного насильника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве серийного насильника, напавшего с начал июля как минимум на семерых женщин. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"С 3 июля 2020 года на территории района Южное Бутово в Москве мужчина, преимущественно выбирая вечернее время, нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы за этот период обратились семь пострадавших от действий мужчины, которые описали одинаковые приметы нападавшего", - сообщила Иванова.

Следователи задержали мужчину 1991 года рождения по подозрению в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). С ним проводятся следственные действия, трое потерпевших уже опознали его.