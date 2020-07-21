Суд 28 июля начнет рассмотрение дела о взятках и превышении полномочий экс-мэром Туапсе

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Туапсинский городской суд 28 июля приступит к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, а также бывшего начальника отдела земельных и имущественных отношений и начальника управления земельных ресурсов администрации города, говорится в материалах суда.

"Предварительное слушание [в отношении] Винтер Маргариты Алексеевны, Зверева Владимира Константиновича, Мокиенко Дмитрия Николаевича назначено на 28 июля 2020 года ", - говорится в материалах суда.

В начале июля следственные органы в Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Туапсе, а также бывшего начальника отдела земельных и имущественных отношений и начальника управления земельных ресурсов администрации города. Следователи установили факты выделения муниципальных земель без проведения процедуры госторгов и получение взяток, фигурантам предъявили обвинения по статьям о превышении должностных полномочий и получении взяток. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, сумма полученной экс-мэром взятки составила 1,6 млн рублей, его подчиненными - порядка 300 тыс. рублей.

До августа 2019 года Туапсе возглавлял Владимир Зверев, тогда его задержали сотрудники краевого УФСБ России, возбудили уголовное дело, позже в нем добавился второй эпизод, на время следствия экс--мэра арестовали. Первое уголовное дело, возбужденное в отношении Зверева по статье о совершении служебного подлога и превышении полномочий, касается того, что он выдал в аренду на 49 лет индивидуальному предпринимателю без проведения положенных по закону торгов муниципальный земельный участок по заниженной стоимости. Второе уголовное дело возбудили по статье о получении взятки.