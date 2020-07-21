Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает в Свердловскую область, где из-за паводка введен режим ЧС.

"Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением города Нижние Серги Свердловской области, Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что "по поручению главы государства министр вылетает на место".

Как ранее сообщалось, вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги, пострадавших нет, однако потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также три дома, подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. В городе проводятся аварийно-восстановительные работы, расчистка территории. Специалисты приступили к оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе.

Город Нижние Серги расположен на западном склоне Среднего Урала в 82 км от Екатеринбурга. В нем проживают около 9 тыс. человек. В городе находятся Нижнесергинский метизно-металлургический завод (входит в "НЛМК-Урал"). Населенный пункт известен своими санаториями.

Рабочий график Путина

"Сегодня у президента [будут] рабочие встречи, одна из них - встреча с гендиректором "Русгидро" [Николаем] Шульгиновым", - сообщил Песков.