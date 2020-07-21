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В Чечне уничтожен тайник с боеприпасами и экстремистской литературой

Взрывоопасные предметы находились в земле со времен активных боевых действий

ТАСС, 21 июля. Росгвардия совместно с ФСБ обнаружила в Чечне тайник с боеприпасами времен боевых действий в республике, а также экстремистскую литературу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие отдельного специального моторизованного батальона грозненского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в ходе выполнения служебно-боевых задач в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района обнаружили тайник со взрывчатыми веществами и боеприпасами. В тайнике были обнаружены взрывчатые вещества, патроны к стрелковому оружию различного калибра, артиллерийские взрыватели, экстремистская литература", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывоопасные предметы находились в земле со времен активных боевых действий и представляли реальную опасность для людей. "Саперами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом", - заключили в ведомстве.

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