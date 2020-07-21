Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Боровичи Новгородской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Новгородской области во вторник. Среди пострадавших двое детей.

ДТП произошло во вторник утром в городе Боровичи на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Советской и Кузнецова.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей - Chevrolet Niva, который двигался по второстепенной дороге, и автомобиля Lada Kalina. В результате ДТП пассажир (женщина 1955 г. р.) автомобиля Lada от полученных травм скончалась на месте происшествия, пять человек: водитель (мужчина 1979 г. р.), три пассажира (девочки 2010 и 2012 г. р., и женщина 1982 г. р.) автомобиля Lada и водитель (мужчина 1977 г. р.) Chevrolet с телесными повреждениями доставлены в Боровичскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управления ГИБДД по Новгородской области, предварительная причина ДТП - невыполнение одним из водителей правил дорожного движения. Как пояснили ТАСС в Министерстве здравоохранения Новгородской области, в Боровичской больнице на данный момент находятся четыре пострадавших, их состояние медиками оценивается как средней степени тяжести.