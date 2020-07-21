Захват заложников в Луцке. Главное

Утром 21 июля полиция сообщила, что мужчина захватил автобус на Театральной площади Луцка и взял пассажиров в заложники. Сначала полиция заявила, что заложников может быть до 20 человек, однако позднее телеканал "112 Украина" сообщил, что в салоне автобуса находятся 10 человек. Телеканал также отмечает, что на месте периодически раздаются выстрелы.

Силовики перекрыли территорию Театральной площади. Они ведут переговоры с преступником по телефону.

Злоумышленник забаррикадировался в автобусе. В полиции сообщают, что у него может быть при себе большое количество оружия, в том числе гранаты. По данным издания "Страна", мужчина заявил о минировании автобуса, а также что одна из мин установлена в людном месте города и может сдетонировать.

По фотографиям с места событий видно, что в автобусе несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия.

Украинские СМИ также сообщают, что злоумышленник не идет на контакт с полицией и угрожает применить оружие, если к нему будут приближаться силовики. Утверждается, что он уже дважды открывал огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов, а также бросил гранату, которая якобы не взорвалась.