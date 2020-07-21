Захват заложников в Луцке. Главное

В Луцке (Украина) мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники. По данным полиции, у преступника при себе оружие и взрывчатка. Он также утверждает, что "заложил мину" в другом месте в городе.
Что происходит
Утром 21 июля полиция сообщила, что мужчина захватил автобус на Театральной площади Луцка и взял пассажиров в заложники. Сначала полиция заявила, что заложников может быть до 20 человек, однако позднее телеканал "112 Украина" сообщил, что в салоне автобуса находятся 10 человек. Телеканал также отмечает, что на месте периодически раздаются выстрелы.
Силовики перекрыли территорию Театральной площади. Они ведут переговоры с преступником по телефону.
Злоумышленник забаррикадировался в автобусе. В полиции сообщают, что у него может быть при себе большое количество оружия, в том числе гранаты. По данным издания "Страна", мужчина заявил о минировании автобуса, а также что одна из мин установлена в людном месте города и может сдетонировать.
По фотографиям с места событий видно, что в автобусе несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия.
Украинские СМИ также сообщают, что злоумышленник не идет на контакт с полицией и угрожает применить оружие, если к нему будут приближаться силовики. Утверждается, что он уже дважды открывал огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов, а также бросил гранату, которая якобы не взорвалась.
Как отреагировали власти и полиция
В Луцке объявили две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг". На месте работают все службы полиции.
Возбуждено уголовное дело. В Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.
Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о захвате заложников в центре Луцка и заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
К месту, где стоит захваченный автобус, подведена тяжелая военная техника, на крышах вокруг разместились снайперы. При этом, как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, "приоритетом для силовиков является диалог с захватчиком".
СБУ обратилась к жителям Луцка с просьбой не выходить из дома или оставаться на рабочем месте.
Что известно о преступнике
Как сообщил Геращенко, захвативший заложников представился именем Максим Плохой. Геращенко отметил, что в интернете ранее под авторством Максима Плохого была размещена книга "Философия преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
Местные СМИ в свою очередь сообщают, что преступник опубликовал свои требования в Twitter и хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления о том, что они - террористы в законе. "Правда из уст 24 спасет жизни сотен", - написал он и пригрозил, что все взорвутся, если не будет выполнено это требование.
Украинские информагентство "Волынские новости" сообщило со ссылкой на свои источники, что Максим Плохой - это псевдонимом злоумышленника, а настоящее его имя - Максим Кривош. "Прописан он официально в Дубно. Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника", - сказано в сообщении. В нем также отмечается, что захвативший автобус ранее принудительно лечился в психиатрической больнице.