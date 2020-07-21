Мосгорсуд продлил арест гражданина России Ещенко, обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский городской суд до конца сентября продлил срок ареста Юрию Ещенко, обвиняемому в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении Юрия Ещенко до 24 сентября 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Юрия Ещенко год назад. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Материалы дела находятся под грифом "секретно".

Согласно квалификации статьи, Ещенко мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей. Статья 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.