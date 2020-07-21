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Неизвестный устроил стрельбу в элитном поселке в Московской области

В Одинцовском районе ввели план "Перехват" для розыска стрелявшего

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина ранен, предположительно, в результате стрельбы в элитном поселке в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка подмосковной полиции.

"Инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района. В полицию обратился мужчина и заявил о конфликте с неизвестным, в результате которого тот якобы выстрелил пострадавшему в живот и скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota. Сейчас полиция ведет проверку этой информации", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в настоящий момент в Одинцовском районе введен план "Перехват" для розыска стрелявшего.

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