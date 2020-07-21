СК объединил дела о продаже детей от суррогатных матерей в Москве и Подмосковье

"Арестованные врачи фигурируют в обоих делах. В этой связи уголовные дела объединены следствием в одно производство", - сказал защитник. Он настаивает на невиновности своих подзащитных и считает, что находящиеся в лечебном учреждении дети не могут быть вещественным доказательством по делу и должны быть переданы их законным представителям.

Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одному избран домашний арест. Основной фигурант объявлен в федеральный розыск, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения. Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе этого года следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и пунктам "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Как сообщала ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в конце июня в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в этой квартире, где нашли брошенных младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, найденные младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.