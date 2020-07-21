В Луцке эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с местом захвата заложников

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Жители нескольких домов в Луцке эвакуированы из-за близости к месту, где находится автобус с заложниками. Об этом во вторник сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

"Жителей окрестных домов эвакуировали с места происшествия", - заверил он в эфире телеканала "24". Он пояснил, что такие меры приняты с учетом того, что террорист, захвативший заложников, имеет при себе оружие и может стрелять по окнам домов.

Сотрудники правоохранительных органов также полностью перекрыли центр Луцка, где находится автобус с заложниками, и просят автомобилистов не ехать в эту часть города. По словам Геращенко, на месте происшествия работают переговорщики. "Сейчас проводятся переговоры, чтобы все заложники были освобождены и невредимы", - заверил он.