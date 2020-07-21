На сотрудника ульяновского Минприроды возбудили дело за взятки

ТАСС, 21 июля. Уголовное дело по подозрению в получении взяток возбуждено в отношении начальника отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента Минприроды Ульяновской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Установлено, что начальник отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики регионального Министерства природы и цикличной экономики незаконно распоряжался бланками разрешений на добычу копытных животных. В частности, выдача документов, санкционирующих добычу охотничьих ресурсов, в ряде случаев ставилась им в зависимость от выполнения гражданами определенных действий, в том числе связанных с незаконной передачей денежных средств. На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки в отношении начальника отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновнику грозит до трех лет лишения свободы. "Вопросы надзора в сфере противодействия коррупции находятся на постоянном контроле руководства прокуратуры Ульяновской области", - подчеркнули в ведомстве.