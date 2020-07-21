Ребенка спасли с балкона в Подольске

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ребенка двух с половиной лет, повисшего на балконе дома в Подольске, спасли соседи, проживающие этажом ниже. Сейчас он помещен в больницу до определения дальнейшей судьбы, сообщила во вторник пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

"Это чудо, что малыш не пострадал. Его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. Мальчику всего два с половиной года. Его мама в это время спала, долго не открывала дверь, объяснить, где находится ее ребенок, не смогла. У нее есть еще один младший ребенок. Сейчас дети помещены в больницу до определения их дальнейшей судьбы", - приводятся в сообщении слова Мишоновой.

Она отметила, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария.

"По данному факту правоохранительные органы проводят проверку на наличие в действиях матери состава преступлений, предусмотренных статьями 125 и 156 УК РФ. Дальнейшая судьба малышей зависит от ее результатов, решения органов опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", - цитирует пресс-служба Мишонову.