Захвативший заложников в Луцке попытался сбить полицейский квадрокоптер

Украинские СМИ распространяют видео, на котором видно, как преступник, стреляя из окон автобуса с заложниками, пытается сбить летающий неподалеку полицейский квадрокоптер. Пока ему это не удалось. Издание "Страна" также распространило видео, на котором слышны неоднократные взрывы, которые происходят по периметру автобуса. Как предположил в эфире телеканала "Украина-24" заместитель главы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, это, скорее всего, взрывпакеты, так как устройства не дают осколков.

Геращенко признал, что правоохранительным органам пока не удалось установить местонахождение возможного взрывного устройства с дистанционным управлением, о котором ранее сообщал злоумышленник. "У нас пока нет подтверждения того, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку сказано абстрактно, что такое место есть. Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство стояло", - пояснил замминистра.

Геращенко сообщил, что в течение всего дня террорист не позволяет доставить заложникам воду и еду, а также запрещает им покинуть автобус, чтобы справить нужду. По его информации, в автобусе есть беременные.

Ранее во вторник мужчина захватил автобус в Луцке, в котором, по предварительной информации, находятся от 10 до 20 человек. Злоумышленник, который назвался Максимом Плохим, по данным полиции, вооружен гранатами и автоматическим оружием. Террорист сам сообщил полиции о захвате и о том, что "заложил еще мину в людном месте города, которая может сдетонировать". Украинское информагентство "Волынские новости" сообщило со ссылкой на свои источники, что Максим Плохой - это псевдоним, а настоящее имя злоумышленника - Максим Кривош. По данным СМИ, мужчина имеет судимости, кроме того, он ранее проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. Последнее утверждение позднее опроверг глава МВД Украины Арсен Аваков.

С момента захвата заложников Кривош дважды открывал огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов, а также бросил гранату, которая не взорвалась. Жители домов, возле которых находится автобус с террористом и заложниками, эвакуированы.