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Захвативший заложников в Луцке попытался сбить полицейский квадрокоптер

Также сообщается, что в течение всего дня террорист не позволяет доставить заложникам воду и еду. По последним данным, в автобусе есть беременные

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выкидывает из окон взрывпакеты и пытается сбить полицейский квадрокоптер, летающий вокруг места происшествия.

Украинские СМИ распространяют видео, на котором видно, как преступник, стреляя из окон автобуса с заложниками, пытается сбить летающий неподалеку полицейский квадрокоптер. Пока ему это не удалось. Издание "Страна" также распространило видео, на котором слышны неоднократные взрывы, которые происходят по периметру автобуса. Как предположил в эфире телеканала "Украина-24" заместитель главы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, это, скорее всего, взрывпакеты, так как устройства не дают осколков.

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Геращенко признал, что правоохранительным органам пока не удалось установить местонахождение возможного взрывного устройства с дистанционным управлением, о котором ранее сообщал злоумышленник. "У нас пока нет подтверждения того, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку сказано абстрактно, что такое место есть. Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство стояло", - пояснил замминистра.

Геращенко сообщил, что в течение всего дня террорист не позволяет доставить заложникам воду и еду, а также запрещает им покинуть автобус, чтобы справить нужду. По его информации, в автобусе есть беременные.

Ранее во вторник мужчина захватил автобус в Луцке, в котором, по предварительной информации, находятся от 10 до 20 человек. Злоумышленник, который назвался Максимом Плохим, по данным полиции, вооружен гранатами и автоматическим оружием. Террорист сам сообщил полиции о захвате и о том, что "заложил еще мину в людном месте города, которая может сдетонировать". Украинское информагентство "Волынские новости" сообщило со ссылкой на свои источники, что Максим Плохой - это псевдоним, а настоящее имя злоумышленника - Максим Кривош. По данным СМИ, мужчина имеет судимости, кроме того, он ранее проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. Последнее утверждение позднее опроверг глава МВД Украины Арсен Аваков.

С момента захвата заложников Кривош дважды открывал огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов, а также бросил гранату, которая не взорвалась. Жители домов, возле которых находится автобус с террористом и заложниками, эвакуированы.

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