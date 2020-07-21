Защите Сафронова не известно о компании LOM Praha, которую в СМИ связывают с его делом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стороне защиты советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не известно о чешской компании LOM Praha, которую в СМИ упоминают в связи с его уголовным делом. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"Мне не известно ни об этой компании, ни о заявлении ее представителей на этот счет. В материалах дела, которые нам дали для ознакомления, она не упоминается", - сказал защитник.

В начале июля в публикации газеты The Moscow Times содержалось предположение, связывающее дело Сафронова с утечкой информации о контрактах Ростеха по обслуживанию вертолетов российской сборки по всему миру. Ее получателем якобы могла быть LOM Praha - чешская компания, которая является конкурентом российской госкорпорации. Во вторник в беседе с интернет-изданием "Открытые медиа" представитель компании Сандра Пехова заявила, что LOM Praha никогда не сотрудничала с журналистом Иваном Сафроновым и не знакома с ним в качестве эксперта по военной промышленности.

Сафронов работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке. В материалах следствия указывалось, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.