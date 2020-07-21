В ДТП в КБР пострадали восемь человек

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Восемь человек доставлены в РКБ города Нальчика после аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщила помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.

"Центром медицины катастроф в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика доставлены восемь человек после ДТП. У них сочетанные травмы, состояние различной степени тяжести, состояние одной из пострадавших оценивается врачами как тяжелое", - рассказал Шомахова.

В полиции пояснили, что авария произошла около 14:00 мск недалеко от города Нальчика на 458-м километре федеральной трассы "Кавказ".

"53-летний житель селения Нартан, управляя автомашиной ГАЗ 322132, осуществляя перевозку пассажиров по маршруту Нарткала - Нальчик, двигаясь со стороны селения Урвань в направлении города Нальчика, по предварительным данным, не выполнил требования дорожной разметки и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry под управлением 53-летнего односельчанина, осуществлявшего маневр разворота", - говорится в сообщении.