По Украине прошла волна сообщений о ложных минированиях на фоне захвата заложников в Луцке

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Волна сообщений о ложных минированиях прокатилась во вторник по Украине на фоне информации о захвате заложников в городе Луцке и угрозе взрыва возле станции метро "Минская" в Киеве.

С момента появления новости о том, что вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса в областном центре, а также об обезвреживании взрывного устройства на площади возле "Минской", полиция получила ряд звонков о том, что якобы заминированы ряд других важных объектов в Киеве и регионах.

Так, по данным полиции, поступило сообщение о минировании аэропорта "Жуляны" в Киеве, а также центрального железнодорожного вокзала. Кроме того, стало известно об угрозе взрыва крупного торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" возле станции метро "Лыбидская". Все сообщения оказались ложными, взрывчатку не обнаружили, а правоохранители эвакуировали персонал, пассажиров и посетителей аэропорта, вокзала и торгового центра.

В течение дня также были ложные сообщения о минировании Малиновского и Киевского судов Одессы.

Анонимные сообщения о минировании аэропортов, вокзалов, станций метро, административных зданий фиксируются на Украине довольно часто, но волна телефонного терроризма в стране активизировалась в последние годы. Согласно Уголовному кодексу Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, караются лишением свободы на срок от двух до шести лет. Те же действия, если они повлекли тяжелые последствия или совершенны повторно, караются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.