Поезда на Белорусском направлении МЖД и МЦД-1 задерживаются из-за травмирования человека

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) задерживаются из-за инцидента с пассажиром, который переходил ж/д пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На Белорусском направлении и МЦД-1 несколько электропоездов следуют с увеличенным интервалом в связи с травмированием на путях постороннего человека, который, по предварительной информации, переходил железнодорожное полотно в неположенном месте. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Инцидент с пассажиром произошел на станции "Москва-Бутырская" поездом, который шел в сторону Можайска", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее ввести поезда в график. "Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.