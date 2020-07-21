Власти Греции не уведомили посольство РФ о приговорах российским морякам

АФИНЫ, 21 июля. /ТАСС/. Греческие власти пока не уведомили посольство РФ в Афинах о приговорах, которые были вынесены двум морякам из РФ, обвиненным в незаконной перевозке мигрантов. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве в Греции.

"Российские граждане Константин Семенов и Иван Возниковцев были задержаны в Греции летом 2019 года. Их обвинили в незаконной перевозке мигрантов. В ожидании судебного разбирательства они находились в афинской тюрьме Коридаллос", - сказал дипломат. По его словам, "официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало".

Представитель посольства отметил, что консульские сотрудники оказывали россиянам содействие - посещали их, передавали юридическую и нормативную информацию, оформляли требующиеся документы, отслеживали условия их содержания, контактировали с администрацией тюрьмы, поддерживали тесный контакт с близкими одного из задержанных.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил ранее во вторник ТАСС, что двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Он отметил, что столь большой срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, к этому также добавлены наказания за другие преступления.

По данным Мельникова, в настоящее время по аналогичным обвинениям в Греции содержатся под стражей более 20 россиян.

Приговоры в отношении российских моряков

В январе этого года суд в Греции приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу в €6 млн за перевозку нелегальных мигрантов. В посольстве РФ в Афинах ранее призывали российских моряков "быть предельно осторожными при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться втянутыми в противозаконную деятельность".

По словам дипломатов, законодательство и правоприменительная практика в Греции в отношении людей, перевозящих нелегальных мигрантов, являются крайне жесткими. За первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам. В результате зачастую сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет. "Оправдательных приговоров при задержании с поличным не зафиксировано", - подчеркнули в диппредставительстве.