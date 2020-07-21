Глава МВД Франции заявил, что пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Пожар в соборе Святых Петра и Павла в городе Нанте (запад Франции) не был результатом преступных действий. Об этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил во вторник, выступая в Национальном собрании. Он отвечал на вопрос о различных противозаконных актах в стране, направленных против религиозных объектов и верующих.

"На данный момент ничто не указывает на то, что пожар в соборе в Нанте начался в результате намеренного преступного поджога. Ведется расследование, и окончательное решение будет вынесено прокурором Французской Республики. Временно задержанный по данному делу человек был выпущен на свободу, в отношении него не было выдвинуто обвинений. Вполне вероятно, что то, что произошло в Нанте, имеет случайный характер", - сказал министр.

В то же время он вынужден был признать, что "в последнее время во Франции были совершены многочисленные антихристианские, антимусульманские и антисемитские акты". "Таких антихристианских действий было много в январе. В частности, были разбиты статуи Девы Марии в восьми церквях департамента Атлантические Пиренеи (юго-восток Франции)", - сообщил Дарманен. По его словам, в департаменте Кальвадос (запад страны) имело место нападение на христиан-паломников, в одном из соборов на юге вандалы повредили статую Иисуса Христа.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул утром 18 июля. Более 100 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры. Тем не менее им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять под контроль распространение огня удалось только спустя три часа после возгорания. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.