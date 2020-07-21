Суд признал законным возбуждение дела о коррупции в отношении генералов МВД

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела о коррупции в отношении экс-заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд не может дать оценку доказательств в рамках расследования уголовного дела, в жалобе отказать", - следует из принятого судебного решения.

Речь идет о жалобе одного из защитников, который просил суд признать возбуждение уголовного дела в отношении его подзащитного незаконным.

Уголовное дело в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам МВД Александра Брянцева было возбуждено по материалам главного управления собственной безопасности министерства. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля, уже на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный районный суд арестовал фигурантов.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест.