Террорист, захвативший автобус в Луцке, задержан

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Пассажиры захваченного террористом автобуса в Луцке освобождены после того, как силовики взяли автомобиль штурмом.

Событие в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

Штурм автобуса начался со взрыва, затем заложники покинули автобус. После того, как люди вышли, силовики окружили автобус и взяли его штурмом.

Украинские силовики задержали террориста, захватившего в Луцке более 12 часов назад пассажирский автобус. Все люди живы и находятся в безопасности.

Как сразу после штурма написал в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков, все освобожденные люди находятся в безопасности. "Все целы", - заверил министр.