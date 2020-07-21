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Террорист, захвативший автобус в Луцке, задержан

В ходе штурма автобуса произошел взрыв. Все заложники освобождены
Описание
© Ukrainian Police Press Office via AP

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Пассажиры захваченного террористом автобуса в Луцке освобождены после того, как силовики взяли автомобиль штурмом.

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Событие в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

Штурм автобуса начался со взрыва, затем заложники покинули автобус. После того, как люди вышли, силовики окружили автобус и взяли его штурмом.

Украинские силовики задержали террориста, захватившего в Луцке более 12 часов назад пассажирский автобус. Все люди живы и находятся в безопасности.

Как сразу после штурма написал в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков, все освобожденные люди находятся в безопасности. "Все целы", - заверил министр.

Позднее на брифинге по результатам спецоперации он заявил, что раненых среди пассажиров нет. "Ни одного раненого нет, никакого другого взрывного устройства в городе не обнаружено", - заявил министр.

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Украина
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