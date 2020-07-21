Шесть человек получили ранения в результате падения военного вертолета в Колумбии

БОГОТА, 21 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек получили ранения, еще 11 пропали без вести в результате падения военного вертолета Black Hawk на юго-востоке Колумбии. Об этом во вторник сообщил колумбийский министр обороны Карлос Ольмес Трухильо.

"Командующий ВС Колумбии находится в муниципалитете Миту (юго-восточный департамент Ваупес - прим. ТАСС), где руководит спасательной операцией после катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk, на борту которого находили 17 военнослужащих. - написал Трухильо в своем Twitter. - Шесть человек уже спасены и будут доставлены в Боготу для оказания медицинской помощи. Все усилия теперь сосредоточены на поиске и спасении 11 военнослужащих, пропавших после авиакатастрофы".

Министр добавил, что причины падения вертолета уже расследуются.

Ранее представители вооруженных сил сообщили, что во вторник утром потеряли связь с вертолетом.