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Зеленский удалил пост в Facebook, опубликованный им по требованию террориста

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - такая фраза, на которой настаивал террорист, была записана ранее украинским лидером

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же после освобождения заложников и задержания террориста в Луцке, удалил свое видеообращение, которое тот потребовал от него в качестве условия освобождения людей. Видео длительностью шесть секунд было ранее опубликовано на странице главы государства в Facebook.

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"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - такая фраза, на которой настаивал террорист, была записана Зеленским.

"Земляне" - американский документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссер фильма - зоозащитник Шон Монсон. Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных. В нем демонстрируются записи со скрытых камер зоомагазинов, приютов для животных, птицефабрик, исследовательских лабораторий и т.п.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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